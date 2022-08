Compleanni oggi: i compleanni VIP del 9 agosto 2022

Tutti i compleanni di oggi 9 agosto 2022

Oggi 9 agosto sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Filippo Inzaghi

Nato a Piacenza il 9 agosto 1973, oggi compie 49 anni

Filippo Inzaghi, detto Pippo, è un ex calciatore, di ruolo attaccante, e oggi allenatore di calcio. Campione del mondo con la Nazionale nel 2006 ha vinto 2 Champions League, un mondiale per club e due scudetti con il Milan e un campionato con la Juventus. Si è seduto sulla panchina di Milan, Venezia, Brescia, Bologna e Benevento. Oggi allena la Reggina. E' fratello di Simone, allenatore dell'Inter.

Romano Prodi

Nato a Scandiano il 9 agosto 1939, oggi compie 83 anni

Romano Prodi è un politico, economista, accademico, dirigente pubblico e d'azienda. E' stato docente universario di Economica e politica industriale all'Università di Bologna e nel 1978 Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato nel Governo Andreotti IV. Presidente della Commissione europea dal 1999 al 2004 ha fondato l'Ulivo nel 2007. E' stato poi Presidente del Consiglio dal 1996 al 1998 e dal 2006 al 2008. Ex presidente del Comitato nazionale per il Partito Democratico nel 2008 presiede il Gruppo di lavoro ONU-Unione Africana sulle missioni di peacekeeping in Africa. Nell'ottobre 2012 è stato nominato Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Sahe. Dal 21 febbraio 2014 è presidente dell'International advisory board (Iab) di Unicredit.

Mauro Corona

Nato a Baselga di Piné il 9 agosto 1950, oggi compie 72 anni

Mauro Corona, all'anagrafe Maurizio Corona, è uno scrittore, alpinista e scultore ligneo. Autore di svariati libri si è dedicato all'alpinismo, scalando numerose vette italiane ed estere e aprendo oltre 300 vie di arrampicata nelle Dolomiti Friulane. Salvo alcune brevi interruzioni è ospite fisso del programma Cartabianca.