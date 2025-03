Constance Moofushi: l'isola gioiello nel cuore blu delle Maldive

Nel cuore dell’atollo di Ari Sud alla Maldive, il Constance Moofushi è un luogo dove lusso e natura si fondono in armonia. La forma dell’isola gioiello vista dall’alto evoca il profilo di una manta, quasi come se l’amore per Madre Natura fosse innato nello spirito di questo luogo speciale. Questo resort 5 stelle si distingue per il suo impegno nella protezione dell’ambiente e della biodiversità locale, con esperienze che coinvolgono direttamente anche gli ospiti, come le missioni subacquee per la pulizia della barriera corallina e l’innesto di nuovi coralli. Avvalendosi nel quotidiano di pratiche ecologiche avanzate, il resort è determinato a preservare l’unicità del luogo e la sua essenza più autentica per le generazioni future.

Membro Platinum Green Globe grazie a oltre 10 anni di certificazione, il Constance Moofushi è amato dai subacquei di tutto il mondo per la ricchezza dei suoi fondali e la sua posizione privilegiata in uno dei reef più belli delle Maldive, dove vivono oltre 60 specie di coralli e una fauna marina incredibile, tra cui squali balena, delfini e diavoli di mare. Il centro diving Bluetribe, premiato per la sua professionalità, offre corsi ed escursioni per tutti i livelli, con attrezzature all’avanguardia e oltre 20 punti di immersione, regalando agli ospiti l’opportunità di scoprire un santuario sommerso che tocca il cuore. La boat house mette inoltre a disposizione canoe e tavole da paddle trasparenti, che gli ospiti possono utilizzare per vivere esperienze a contatto con la natura senza emissioni di carbonio.

E per chi cerca il benessere, sessioni di yoga all’alba, meditazione guidata e trattamenti di bellezza alla Constance Spa permettono di rigenerare corpo e mente.

Al Constance Moofushi, l'atmosfera segue il mantra “no news, no shoes”: qui il relax è la priorità. Le ville sull'acqua e sulla spiaggia offrono privacy e comfort, con un design che riflette l’eleganza naturale delle Maldive. Gli ospiti possono godersi il suono delle onde e la tranquillità dell'isola, lontani dalla frenesia. L'ambiente amichevole e informale del resort invita tutti a sentirsi a casa, mentre lo staff, sempre discreto e attento, si impegna a rendere ogni soggiorno speciale.

Ogni istante è prezioso e ogni esperienza è pensata per donare qualcosa di speciale, anche in ambito food & beverage. Qualche esempio? Malaafaiy Breakfast è una colazione maldiviana privata sulla spiaggia in cui gustare i sapori tradizionali mentre il sole sorge; Sandbank Wine Tasting è una degustazione di vini su una lingua di sabbia deserta, con il sommelier che guida gli ospiti in un viaggio sensoriale esclusivo; poi ancora Cinefushi è l’esperienza cinematografica sulla spiaggia, sorseggiando un calice di bollicine e gustando frutta fresca e golosi snack sotto le stelle; e infine Moonlight Dinner, l’essenza del romanticismo con un menu di quattro portate accompagnato da una bottiglia di Champagne al chiaro di luna.