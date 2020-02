Coronavirus, Fendi lancia la mascherina chic. L'accessorio da 190 euro va a ruba

Fendi lancia la mascherina griffata al costo di 190 euro e l'accessorio va letteralmente a ruba. Introvabile sul sito dell'e-commerce. La mascherina griffata. Le case di moda si adeguano ai tempi del contagio offrendo ai propri clienti anche l'articolo più usato per respirare finalmente senza rischi. Messa in bella vista sulla homepage del sito della casa di moda poi è prontamente sparita, per andare nelle pagine interne ma intanto le vendite sono andate a ruba e chi vuole se la può sempre cercare sul sito. È in seta, con il monogramma tipico del marchio Fendi, la mascherina chic ancora acquistabile online e al negozio della stessa casa di moda, esaurita, in tutti gli altri negozi. Ma non è solo Fendi ad aver avuto l'idea. Anche Marcelo Burlon ha prodotto la sua mascherina e l'ha messa sul mercato a 70 euro, così come il marchio Off-White che la vende a 115 euro.