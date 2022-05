Correa-Casiraghi allo scoperto: la fidanzata del Tucu fa impazzire i fan

Chiara Casiraghi, chi è la fidanzata del Tucu Correa: dal padel con Fedez al papà ex calciatore della Juve

Sono una coppia, lo hanno reso noto ormai da un mese. Joaquin Correa, gioiellino dell’Inter classe 1994, e Chiara Casiraghi, figlia dell’ex Juve e Lazio, stanno insieme. E lo hanno dimostrato festeggiando, insieme, la Coppa Italia sul prato dell’Olimpico pochi minuti dopo aver battuto la Juventus in finale. Conosciamo Correa, sì, ma chi è Chiara Casiraghi?

Innanzitutto la storia con Correa, che tempo fa si è lasciato con Desirée Cordero. Ad inizio aprile le prime foto insieme, su Instagram. Poi la passerella all’Olimpico e il giorno dopo la cena a casa Lautaro Martinez. C’erano anche Joaquin e Chiara, oltre alla compagna di Lautaro e a Juan Musso (portiere argentino dell’Atalanta) e consorte. Insomma, oramai Correa e Chiara fanno coppia fissa.

Figlia di Pierluigi Casiraghi, ex centravanti con una vita passata tra Juventus e Lazio, poi il suo Monza e Chelsea. Il suo Monza perché Pierluigi è nato in Brianza e lì vive ora con la sua famiglia, tra cui Chiara, l’altro figlio Andrea e la moglie Barbara Lietti. Si sono conosciuti da ragazzi, sono cresciuti insieme. Ora Casiraghi è titolare di un complesso sportivo dedicato al padel a Milano.

Chiara ha 21 anni, è nata nel 2001. Studia all’Università Cattolica di Milano. Su Instagram racconta parte della sua vita. La vacanza in Argentina a fine marzo, la festa di compleanno con le amiche, dicembre a Parigi. O anche momenti di quotidianità, come oggi in piscina con Correa. Il mare, una delle sue grandi passioni. In estate tra le mete preferite c’è la Versilia, Forte dei Marmi. In passato ha anche fatto surf. Il papà è titolare di City Padel Milano, un centro sportivo con campi da tennis e ovviamente padel. Lì anche Chiara va spesso a giocare: le è capitato di dividere il campo anche con Fedez.

