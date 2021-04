Covid vissuto con ironia: ristoranti senza toilette interne? Ecco la soluzione

Si torna in zona gialla, i ristoranti riaprono, sì, ma solo all'aperto: all'interno non si può cenare... e neanche andare in bagno! Ecco allora che la rete si scatena, cercando di trovare una soluzione a questo paradosso. E lo fa con la consueta ironia che diventa presto virale sui social. Certi bisogni non si possono frenare, e la toilette al chiuso è vietata... allora i ristoranti potranno servirsi di una all'aperto.