Cristina D’Avena e la svolta sexy: “Berlusconi mi invitava spesso ad Arcore”

Cristina D'Avena, la scintillante carriera e il legame sincero con Silvio Berlusconi

La fama di Cristina D’Avena è senza tempo, come la sua bellezza. La 58enne che ha accompagnato l’infanzia di molte generazioni passate - ha all’attivo 396 sigle (2022) - gode ancora oggi dei frutti di una carriera mai tramontata. D’Avena infatti continua a raccogliere riscontro di pubblico e riconoscimenti - l’ultimo dei quali al Best Movie Comics and Games - e a girare l’Italia con i suoi live presenziando in eventi locali e in rinomate discoteche. La cantante bolognese si è raccontata in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, come riporta Dagospia.

Gli esordi a Milano nel 1981, quando appena 17enne firmò un contratto per essere la voce della sigla di Pinocchio, che le ha permesso “a vivere per oltre 20 anni al Jolly Residence di Milano 2, tuttora il mio posto del cuore” spiega D’Avena, che precisa: “Silvio Berlusconi era il mio riferimento, sempre presente se avevo un problema. Mi invitava spesso ad Arcore con il mio staff, anche per un giorno intero, per coinvolgermi nello sviluppo della tv per ragazzi: “Sorridi sempre, Cristina, e testa alta”. E poi chiacchiere, risate, fiori al mio compleanno. Amava i suoi dipendenti: veniva a farci visita negli studi” ha concluso la cantante a proposito del suo rapporto con il Cavaliere.

Cristina D’Avena e l’adorazione dei fan per la svolta sexy: "Sono tutta naturale"