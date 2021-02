Diletta Leotta con Can Yaman, la foto romantica è virale

Diletta Leotta e Can Yaman postano per la prima volta sui loro canali social la prima foto insieme. Prima postata da lui, e poi da lei, il fotogramma li ritrae al mare al tramonto, mentre si stanno per baciare. La conduttrice e l'attore turco scelgono il giorno di San Valentino per annunciare ai loro followers la loro storia d'amore.

Diletta Leotta e Can Yaman, il primo San Valentino insieme

Per la conduttrice di Dazn Diletta Leotta e l’attore turco Can Yaman questo è il primo San Valentino insieme. Mare, sole e tramonto: sono questi i tre ingredienti che hanno fatto da sfondo alla prima foto insieme di Diletta Leotta e Can Yaman. Il post non è stato accompagnato da nessuna parola. La giovane conduttrice, che la scorsa settimana ha confermato con uno scatto la propria relazione con l’attore, ha riservato alla descrizione solo una emoticon di un sole al tramonto. L’immagine che corona il nuovo amore tra la Leotta e Cayman parla già da sé.