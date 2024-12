Diletta Leotta e Karius in crisi e le voci sul "terzo incomodo"

Diletta Leotta, le ultime voci sul presunto nuovo amore

Diletta Leotta e Karius sono in crisi. La voce gira da una decina di giorni e riempie la pagine dei rotocalchi per quella che è da anni una delle donne più amate e chiacchierate d'Italia. Si parla infatti dei famosi messaggi scoperti dal marito della conduttrice sul cellulare di lei, una chat segreta con un nuovo "amore".

Dal calcio alla tv?

Malgrado Karius sia stato con Diletta Leotta a Miami dove lei è stata uno dei due volti femminili alla cerimonia dei sorteggi del Mondiale per Club della Fifa, tra i due tira aria di crisi. Ma le chiacchiere di queste serate di Feste Natalizie che stanno rimpiendo i principali locali di Milano vanno già ad oltre. Vanno a cercare di capire chi sia questo nuovo amore della bionda conduttrice.

Bisogna essere attenti nel capire dove sia la verità in una ridda di voci tra le più disparate ma i ben informati sono certi che questo misterioso personaggio non sia legato al mondo del calcio: niente "bomber" o mega dirigente, basta pallone.

Mister X farebbe infatti parte del mondo dello spettacolo, anzi, secondo alcuni sarebbe una persona influente e potente del mondo della Tv. D'altronde la telecamera da sempre è la vera grande passione della Leotta che da anni sta provando a lasciare l'immagine ed il ruolo da "bordocampista" di Dazn per dimostrare tutto il suo valore in un programma di punta. Va però detto che l'ultima esperienza con "La Talpa" non ha avuto i risultati sperati.

Nuovo compagno, nuova vita per Diletta stando ai salotti ed ai privé di Milano. Verità o pettegolezzi?