Dolce&Gabbana, tanta Campania al fashion show per la Fondazione Humanitas

C’è stata tanta Campania a Milano al rinfresco del dopo sfilata di Dolce&Gabbana. Il momento food è stato preparato dallo chef pluristellato Gennarino Esposito, dal campione del mondo dei pizzaiuoli Davide Civitiello e grazie alla partecipazione di Mulino Caputo e della Mozzarella di bufala campana dop prescelta come simbolo dell’eccellenza del Made in Italy. Il Mulino di Napoli ha aderito al progetto di Dolce&Gabbana per il supporto all’attività di Fondazione Humanitas per la Ricerca, di cui è direttore scientifico il professore Alberto Mantovani, attraverso la sovvenzione di borse di studio. L’evento che si è tenuto presso l’Humanitas University, rafforza ulteriormente la collaborazione attiva con questa realtà d’eccellenza che Dolce&Gabbana supporta da tempo grazie a una serie di importanti iniziative: dall’erogazione di borse di studio per gli studenti meritevoli del corso MedTec School al sostegno alla raccolta fondi per la ricerca scientifica. La sfilata di presentazione della nuova collezione Uomo Primavera - Estate 2021, con pubblico e modelli, si è svolta a Rozzano nei giardini del Campus di Humanitas University ed è stata trasmessa sulla piattaforma di Camera nazionale della moda italiana nell’ambito della prima Digital Fashion Week di Milano.

“Siamo felici di aver condiviso e affiancato Dolce&Gabbana nella realizzazione di questa iniziativa encomiabile a favore della Fondazione Humanitas per la Ricerca. La nostra adesione è nata dalla consapevolezza di condividere con loro alcune caratteristiche fondative dell’azienda: estrema cura nella ricerca delle materie prime, creatività, attenzione per la qualità delle lavorazioni e un legame fortissimo con il territorio”, ha affermato Antimo Caputo, ad del Mulino Caputo.