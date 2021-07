Donnarumma campione di stile con i vestiti Made in Brindisi di Bottega Dalmut

Donnarumma, grande protagonista degli Europei 2020, si rivela anche un campione di stile. Dopo il saluto a Mattarella e Draghi con la squadra, il portiere è tornato nella sua Castellamare di Stabia per godersi l'abbraccio della famiglia e dei tifosi.

Ma quando si toglie ila divisa, fuori dal campo ama la moda sartoriale made in Puglia e da anni commissiona i suoi vestiti a Bottega Dalmut, creata da Leonida Ferrarese, figlio dell’imprenditore Massimo Ferrarese, ex presidente della Provincia di Brindisi e di Confindustria. Leonida Ferrarese ha una sartoria a Francavilla Fontana e due uffici a Dubai e Milano. Proprio nel capoluogo meneghino ha incontrato Donnarumma, costruendo con lui anche un'amicizia, fuori dai camerini.

”Gigio è elegante e stiloso" racconta Ferrarese al Nuovo quotidiano di Puglia "cura l’eleganza senza necessariamente osare. Un ragazzo semplice e spiritoso“. Prima della partenza per la Francia, “mi sono complimentato con lui" ha raccontato Ferrarese "e mi ha detto che ha ancora bisogno dei nostri vestiti per Parigi. Ci attrezzeremo per accontentarlo”.