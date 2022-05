Aviazione: sempre più donne vogliono pilotare arei e astronavi

Aumentano le richieste da parte delle donne che vogliono diventare pilota

In genere il sogno della maggior parte delle bambine è diventare dottoressa, attrice, scrittrice, ma, da qualche tempo, anche pilota. In Italia, il numero delle donne che desidera lavorare nel mondo dell'aviazione è sempre più in crescita. Infatti, Istituti aeronautici e scuole di volo hanno visto moltiplicarsi le presenze femminili.

Circa, dieci anni fa erano pochissime le ragazze che frequentavano i corsi da pilota commerciale, oggi superano anche il 15% dei nuovi cadetti. Così, aumentano anche le giovani donne che presentano domanda per entrare nell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli.

Ma non solo piloti: le principali compagnie aeree, anche in Italia, sono alla continua ricerca di assistenti di volo per i propri equipaggi. E anche lo spazio è sempre più rosa: ci sono infatti 37 donne tra i 159 italiani che hanno superato la prima selezione per i futuri astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea. ESA.

Le opportunità di lavoro nel settore del volo, anche per le donne, saranno tra i temi di “Fly Future 2022”, il nuovo evento dedicato agli appassionati dell’aviazione e ai giovani interessati a trovare un’occupazione nel mondo del trasporto aereo e dell’aerospazio, che si svolgerà nei giorni 23 e 24 maggio presso l’Università Europea di Roma. Luciano Castro, presidente di Fly Future afferma: “Esattamente 109 anni fa, nel gennaio del 1913, Rosina Ferrario fu la prima italiana a conseguire il brevetto di pilota, mentre in questi giorni Samantha Cristoforetti, già pilota militare e oggi astronauta, lavora in orbita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Il mondo del volo in Italia è ancora a prevalenza maschile, ma la presenza femminile è in costante crescita anche con ruoli di grande responsabilità. Il nostro evento si rivolge a tutti i giovani appassionati di aviazione, ma con un’attenzione particolare alle giovani donne, che potranno scoprire anche dalle voci di alcune protagoniste come coronare il loro sogno di volare”.





