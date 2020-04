Coronavirus, Dynamo Camp: terapia ricreativa da casa con gli eventi online

La Dynamo Camp Terapia disponibile online nonostante il coronavirus

Dynamo Camp Onlus si occupa di fornirei Terapia Ricreativa a bambini e adolescenti, dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o croniche, e alle loro famiglie. Le attività si svolgono presso il Dynamo Camp, ospedali, associazioni e case-famiglia nelle maggiori città italiane, ma da oggi, nonostante le chiusure per l'emergenza coronavirus, i programmi Dynamo sono disponibili anche online, gratis e tutti i giorni.

Da sabato 4 aprile, sono previsti anche degli ospiti: inizia Paolo Ruffini, per 4 sabati, leggendo una storia di Gianni Rodari per dare la Buonanotte di Dynamo Camp.

Il comunicato stampa

Dynamo Camp Onlus porta quotidianamente la Terapia Ricreativa Dynamo nelle case, con programmi dedicati a bambini, famiglie, volontari e a tutti coloro che desiderino vivere in diretta l’emozione Dynamo Camp. #acasacomeadynamo è il motto e l’hashtag di questa iniziativa che, proprio come tutti i programmi di Terapia Ricreativa Dynamo, vuole essere uno svago e un supporto in questo momento delicato della vita di ognuno.

Questo periodo ha accresciuto ulteriormente la vicinanza di tutto lo Staff Dynamo a bambini e famiglie, a livello psicologico e pratico. Da qui la decisione di ideare attività che siano di stimolo alla creatività e alle potenzialità di ognuno, proprio come a Dynamo Camp.

Su Facebook, il programma di Terapia Ricreativa Dynamo virtuale è concepito e realizzato dallo Staff Dynamo e offerto quotidianamente in diretta con pillole registrate dalla pagina di Dynamo Camp, con 5 appuntamenti che offrono vicinanza in tutto l’arco della giornata.

La programmazione Dynamo Camp online



Il Buongiorno di Dynamo Camp – Diretta Facebook – da lunedì a venerdì ore 10.00, sabato e domenica ore 11.00

Buon appetito Challenge ore 12.30

I balletti di Dynamo Camp ore 14.00

"A casa come a Dynamo LAB": ogni giorno un tutorial o una diretta Facebook con un'attività per tutti, grandi e piccoli – Diretta Facebook ore 16.00

La Buonanotte di Dynamo Camp ore 20.30

È possibile contattare lo Staff scrivendo a: acasacomeadynamo@gmail.com

Oltre che su fb, #ACasaComeADynamo è anche su Youtube e, per appuntamenti con ospiti specifici, su Instagram.

In questo video, le immagini dal Camp con protagonisti i bambini che accompagnano la canzone di Nesli “Andrà tutto bene”.

Dynamo Camp

Dynamo Camp Onlus offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle. Le attività si svolgono presso Dynamo Camp e, grazie ai Dynamo Programs, fuori dal Camp in ospedali, associazioni e case-famiglia nelle maggiori città italiane.

Arrampicata, equitazione, tiro con l’arco, Terapia Ricreativa in acqua, attività di circo, Art Factory, Radio Dynamo, Dynamo Studios, Dynamo Musical sono attività proposte a Dynamo Camp e Radio, Studio, Musical sono proposte coi Dynamo Programs. Tutte sono strutturate secondo il principio della Terapia Ricreativa Dynamo che ha l’obiettivo dello svago e del divertimento ma anche e soprattutto di essere di stimolo alle capacità dei bambini, di rinnovare la fiducia e la speranza.

Dynamo Camp è situato a Limestre in provincia di Pistoia, in un’oasi di oltre 900 ettari affiliata WWF, Oasi Dynamo, e fa parte del SeriousFun Children’s Network di camp fondati nel 1988 da Paul Newman e attivi in tutto il mondo.

Dal 2007, in 13 anni di attività, Dynamo Camp ha gratuitamente ospitato 8.799 bambini in programmi per Soli Camper, 8.164 bambini, ragazzi e genitori in programmi famiglia e con i Dynamo Programs ha raggiunto 25.340 bambini in ospedali, associazioni patologia e case famiglia, offrendo programmi di Terapia Ricreativa complessivamente a 42.303 persone; ha coinvolto e formato 7.441 volontari, ad oggi, ha 57 dipendenti, 117 persone di staff stagionale, 25 medici, 30 infermieri, per un totale di 229 persone occupate. Il network di Dynamo Camp comprende 161 ospedali e associazioni in tutta Italia.