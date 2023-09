Ecco la moglie (romena) del generale Vannacci. FOTO

Vannacci, la moglie romena del generale più discusso d'Italia. FOTO

Dietro un grande uomo, c’è sempre una grande donna. È una dichiarazione ricorrente nelle parole di molte persone note del mondo dello spettacolo, della politica, della scienza e in questo caso specifico, anche delle forze dell’ordine, dove, per usare un prestito del registro militare, la medaglia al valore si guadagna sul campo. È questa l’impressione che dà la moglie del generale più discusso d’Italia, Roberto Vannacci, balzato agli onori della cronaca con il libro autoprodotto: “Il mondo al contrario” divenuto un vero e proprio caso editoriale per via del contenuto “divisivo”, per usare un eufemismo.

La consorte dell’ex militare si chiama Camelia Mihailescu e ha origini rumene. Madre di due ragazze, Elena e Michela, non perde occasione per difendere a spada tratta il marito dagli innumerevoli attacchi sui social. Specialmente dopo l’editoriale di fuoco di Natalia Aspesi, come lo definisce il sito Dagospia, che la tira esplicitamente in causa. La donna infatti si proclama (e dimostra) pubblicamente accanita sostenitrice del successo del marito e pertanto non perde occasione di rispondere a tono a tutti i detrattori sfoderando peraltro le sue doti da poliglotta.