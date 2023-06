Elisabetta Canalis condivide una foto ricordo con la Corvaglia: pace fatta?

Elisabetta Canalis ha pubblicato su Instagram una vecchia polaroid in cui abbraccia Maddalena Corvaglia. In molti pensano sia un primo passo per il riavvicinamento

Elisabetta Canalis ha condiviso nelle sue Storie su Instagram una vecchia polaroid in posa insieme a Maddalena Corvaglia. Lo scatto ha ovviamente scatenato l'emozione dei follower che sperano in una riconciliazione tra le due ex veline. Le due erano legate da una fortissima amicizia in passato nata addirittura 25 anni fa. Non è chiaro il motivo della rottura ma si vocifera che sia da imputare a un progetto lavorativo che avevano iniziato insieme, ovvero l'apertura di una palestra a Los Angeles.

"È stata un’amicizia bellissima, che è finita. - ha detto Maddalena Corvaglia a Verissimo - Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è. Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile". La foto condivisa da Elisabetta, che ha scelto di commentarla con la scritta "the monster" e l'emoji di una risata, però sembra un chiaro segnale di distensione. Non resta che aspettare di vedere se Maddalena resterà indifferente alla mano tesa dell'ex amica.