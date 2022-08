Elisabetta Canalis continua le sue vacanze, in compagnia di un amico - FOTO

Elisabetta Canalis lontana dal marito si rilassa con l'amico Georgian Cimpeanu

Per la show girl sarda, Elisabetta Canalis le vacanze continuano. Il settimanale in edicola Diva e Donna l'ha pizzicata in compagnia di Georgian Cimpeanu, soprannominato "Iceman" e campione del mondo di kickboxing, l'arte marziale prediletta dall'ex velina. Sempre in ottima forma, Elisabetta Canalis è solita organizzare e trascorrere le vacanze in compagnia degli amici, anche lontano dal marito Brian.

Elisabetta Canalis sempre in viaggio

Soprattutto, l'ex velina non perde mai l'occasione, via social, di deliziare i suoi follower mettendo in mostra il suo fisico atletico e scolpito da verie sessioni di allenamento di kickboxing. Elisabetta Canalis ha passato la maggior parte delle sue vacanze al mare, dividensosi tra la sua amata regione Sardegna e la Liguria.