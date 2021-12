Elisabetta Canalis in lingerie sotto l'albero di Natale... VIDEO

Elisabetta Canalis si scatena in lingerie sulle note di "All I want for Christmas is you"

Fisico scolpito, lingerie rossa e una musica nataliza di sottofondo: Elisabetta Canalis in un video postato di Instagram si mostra in tutta la sua bellezza, lasciando i follower senza fiato. La ex velina, con addosso solo un completo intimo di pizzo, registra un reel natalizio nel salotto casa: prima si riprende in reggiseno e slip neri vicino al divano, poi accanto al camino con un completo rosso, e ancora mentre addobba l'albero con una vestaglia e un body trasparene.

Il video, girato per una sponsorizzazione di un noto brand di intimo e diventato virale in poche ore, raccoglie migliaia di commenti entusiasti sia di uomini sia di donne. "Mi si è infiammato il telefono", "Così, de botto, la Canalis fa il regalo di Natale a tutta Italia", "E le ventenni mute", "Elisabetta patrimonio dell'Umanità", scrivono alcuni utenti.

Ma come sempre, oltre i commenti positivi, per Elisabetta Canalis arrivano anche le critiche: "Che spirito natalizio...", "Da quando lo spirito natalizio si festeggia in mutande?, "Troppo magra con la faccia di Steven Taylor", "Sempre le stesse cose: l'ostentazione del corpo. Il balletto seduttivo. Il corpo ipertonico. Sempre le stesse cose".