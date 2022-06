Elisabetta Canalis: ''Siamo in ansia, mia figlia non va più a scuola'' - FOTO

La show girl Elisabetta Canalis spiega perchè sua figlia, Skyler Eva, non va più a scuola

Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri sono preoccupati per l'istruzione della figlia, Skyler Eva. La show girl confessa al settimanale F la motivazione: "Viviamo con l’ansia, mia figlia non va più a scuola". La causa, alla base di questa dichiarazione, sono le frequenti sparatorie avvenute nelle ascuole americane.

La figlia di Elisabetta Canalis ha sei anni e frequenta una scuola francese a Los Angeles. Elisabetta racconta: "Chi vive a Los Angeles ha un’app sul telefono che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi o dei tuoi familiari ma questo, a volte, non fa che aumentare l’ansia".

Parlando di Skyler, Elisabetta Canalis svela che dal giorno di quella tremenda strage in Texas la piccola non è più entrata in classe: "Da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola. Mio marito mi ha detto: 'Non puoi fare così, a settembre come facciamo?'".