Emily Ratajkowski nel mirino per una foto col figlio: "Non si tiene così"

Emily Ratajkowski: pioggia di critiche per lo scatto con il figlio neonato su instagram

Emily Ratajkowski, da ieri 30enne, è al centro della bufera social per uno scatto che la ritrae mentre tiene in braccio il figlio Sylvester Apollo Bear, nato 3 mesi fa, che ha postato sul suo profilo instagram. La foto ha scatenato una pioggia di critiche che alla fine hanno comportato la disattivazione dei commenti nel post. Non è la prima volta che il profilo della supermodella e attrice statunitense (nata a Westminster) attira commenti salaci e lontani dalla netiquette. A pochi mesi dalla nascita del suo primo figlio Ratajkowski è subito tornata a sfoggiare un fisico marmoreo. E sui social in tanti l’hanno criticata per aver messo in mostra le sue curve a poche settimane dal parto. Il primo ad avere avuto da ridire ora sugli scatti è stato Piers Morgan, famoso giudice televisivo di talent show, che ha dichiarato: “Non è così che si tiene un bambino in braccio. Felice di darti alcuni consigli se ne hai bisogno”. Al suo commento ne sono seguiti una sfilza di altri che alla fine hanno spinto l'influencer alla disattivazione.