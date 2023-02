Emma Marrone è la dark lady della MFW. Il top a rete stuzzica i fan

Emma Marrone lascia follower e fan a bocca aperta per il suo look alla MFW

La cantante è un'ospite fissa alla settimana della moda milanese, soprattutto ama giocare e indossare look sempre al passo con le ultime tendenze. Così per presenziare il front row della griffe GCDS, Emma Marrone ha scelto un look molto rock con gonna in vinile e lingerie in bella vista.

Emma Marrone, in versione 'dark lady' incanta il front row di GDCS

Rete e vinile, una combo di tessuti già di suo esplosiva. Emma Marrone è andata sul sicuro per stupire al front row della sfilata di GDCS e mandare in delirio i social. L’ultima volta che l’avevamo vista in pubblico la cantante era al Festival di Sanremo, dove ha duettato con Lazza sfoggiando un maxi blazer e degli stivali cuissard, uno dei trend più in voga del momento. Alla Milano Fashion Week si è presentata con uno stile molto aggressivo e total black, indossando pezzi di grande impatto. A fare effetto è stato anche l’eyeliner grafico e i capelli molto più scuri. La cantante originaria della Puglia ha abbandonato lo stile più raffinato composto da pizzi e velluti in favore di capi in vinile o in rete.

Emma Marrone e l'amicizia con Giuliano Calza, il designer di GDCS

Il designer Giuliano Calza ha voluto come ospite Emma Marrone per la sua sfilata Autunno/Inverno 2023-24. Per l’occasione l’artista ha indossato una lunga gonna in vinile con maxi spacco, abbinata a un top effetto rete, tendenza degli ultimi anni. In bella vista la bralette nera e il maxi blazer abbinato. A completare il look delle scarpe con plateau e cinturino alla caviglia e una handbag ricoperta di cristalli. I capelli sono stati raccolti in uno chignon alto e tirato, per lasciare in primo piano l’eyeliner “da gatta”.