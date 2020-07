Estate e dieta: i consigli del nutrizionista, anche per pelle e abbronzatura

L’estate è un ottimo momento per scegliere di migliorare la propria alimentazione. Favoriti da una grande quantità di frutta e verdura gustose e a chilometro zero, la bella stagione è una buona alleata per un regime più attento.

Lo conferma Luca Colucci, biologo nutrizionista, titolare a Milano di uno studio rinomato, che evidenzia anche il collegamento con la cura della pelle esposta al sole: “Con l'arrivo dell'estate la nostra pelle è baciata dal sole: soprattutto in vacanza al mare o in montagna. Ma esporsi al sole in modo sbagliato può creare problemi alla nostra pelle, oltre a pregiudicare l’abbronzatura. Quello che molti non pensano, però, è che è altrettanto importante abbinare alla suddetta cautela una giusta attenzione all’alimentazione.”

Ecco dunque alcuni agili consigli di Colucci per una sana alimentazione in vacanza:

GLI ALIMENTI CHE PROTEGGONO DAL SOLE – Potenziamo le difese della nostra pelle con cibi ricchi di carotenoidi: carota, zucca, melone, albicocca, peperone sono alimenti che ne contengono grandi quantità. Il licopene, carotenoide contenuto soprattutto nel pomodoro, è un antiossidante molto efficace contro le lesioni dovute ai raggi ultravioletti durante l’esposizione solare in spiaggia.

SOTTO L’OMBRELLONE – Frutta come spuntino sano e gustoso. Tra gli alleati della circolazione sanguigna, gli alimenti ricchi di vitamine C e E: agrumi, fragole, frutti di bosco e anguria. Per contrastare i problemi di pesantezza alle gambe, infusi di zenzero, rosmarino e mirtillo, da preparare la sera e consumare durante la giornata come bevanda fresca e dissetante.

STOP A CIBI GRASSI E PROTEICI – Richiedono più sforzo per essere digeriti. Il corpo è già sotto stress per via delle eccessive temperature: meglio alleggerirlo. L’assorbimento dei nutrienti è un processo lungo e complesso, richiede energie, richiama irrorazione sanguigna. Se il sangue ristagna nella periferia del corpo a causa del caldo, si rischia di rallentare la digestione e provocare nausea, cali di pressione, sudorazione.

IN SPIAGGIA – Centrifughe di frutta e verdura, concentrato di vitamine, sali minerali e fibre. Sono alimenti che rinvigoriscono e danno sprint, da consumare senza controindicazioni. Attenzione solo alla temperatura: freschi sì, freddi no.

COSA EVITARE – Spuntini ricchi di sale come cracker, taralli, patatine in sacchetto ma anche alcuni tipi di biscotti. In spiaggia il rischio di disidratazione è elevato: il caldo favorisce gli edemi, le vene si dilatano e i liquidi ristagnano e rubano acqua da tessuti e organi.

NON SOLO ACQUA – Semaforo verde alle bevande vegetali senza zucchero. Un esempio? L’acqua di cocco: gustosa, rinfrescante ricavata dalle noci di cocco verdi. Ricca di potassio e magnesio, aiuta a mantenere l’organismo attivo, contribuisce ad abbassare il colesterolo, rafforza il sistema immunitario, riporta in equilibrio la fisiologia del corpo. Da evitare bibite zuccherine, birra ghiacciata in spiaggia poiché l’alcol ci disidrata, inibisce l’ormone antidiuretico, fa urinare di meno, aumenta la sensazione di sete, rallenta la digestione inibendo lo svuotamento gastrico. Il divieto è esteso ai digestivi alcolici a fine pasto.