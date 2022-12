Eventi a Natale 2022: cosa non perdere nella varie città d'Italia

Eventi a Natale 2022: da Nord a Sud l'Italia si veste a festa con tante iniziative per grandi e piccini

Natale è finalmente arrivato e per riprendersi dal cenone e fare qualcosa di divertente in famiglia, sono molte le iniziative nelle varie città a cui partecipare. Dai tanti mercatini di Natale cha affollano le piazze, passando per i presepi, i concerti gratuiti e le piste di pattinaggio da Bolzano a Milano fino a Napoli e Roma. Ecco tutti gli eventi a Natale 2022 che non potete assolutamente perdere.

Mercatini di Natale in Alto Adige

Fino a gennaio le piazze di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico e Vipiteno si colorano dei tradizionali mercatini di natale che risalgono al XIV secolo e permettono di vivere la magia delle feste e comprare un regalo last minute.

Natale a Napoli eventi

Botteghe artigianali di presepi in via San Gregorio Armeno

Visite gratuite al Presepe Favoloso dei fratelli Scuotto alla Basilica di Santa Maria della Sanità

alla Basilica di Santa Maria della Sanità Concerti natalizi gratuiti a Piazza Plebiscito

Riapre il Palazzo Fuga

Il Lago dei Cigni di Cajkovskij al Teatro di San Carlo

di Cajkovskij al Mercatini natalizi " Nove e tre quarti, special edition " al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

" al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Festival musicale " Natale, dal Barocco al Jazz "

" Festival musicale " Sacro Sud " con Enzo Avitabile

" con Enzo Avitabile Natale a Città della Scienza (fino all'8 gennaio)

Presepe vivente a Matera

Nella spelendida cornice dei Sassi di Matera ogni weekend si tiene il presepe vivente tra il Sasso Barisano e quello Caveso con la partecipazione di attore che portano in vita scene della vita quotidiana nella Giudea di 2000 anni fa (il percorso dura circa 90 minuti).

L'albero di Natale più grande al mondo a Gubbio

L'albero di Natale più grande del mondo si trova a Gubbio, alle pendici del Monte Igino, ed è illuminiato da oltre 700 luci colorate. Nella città umbra ci sono poi i mercatini di natale in piazza 40 Martiti e il tradizionale presepe nel quartire di San Martino oltre al trenino e ruota panoramica per ammirare la città da una prospettiva unica.

Luci d'artista a Salerno

Le vie del centro di Salerno si accendono con le meravigliose luminarie e installazioni artistiche di Luci d'artista.

Mercatino di Natale di Merano

Il meglio dell'artigianato e della produzione locale di Merano con addobbi natalizi che colorano la città. Con il buio le casette si illuminano per rendere tutto ancora più suggestivo. L'evento si conclude il 6 gennaio.

Mercatino di Natale di Vipiteno

Mercatino di Natale con la Torre delle Dodici di Vipiteno come sfondo tra bancarelle colme di prelibatezze gatronomiche locali e le caratteristiche casette artigianali in legno. L'evento si conclude il 6 gennaio.

Natale a Roma eventi

Tutti i Musei Civici saranno aperti il 24 dicembre fino alle 14. Resteranno chiusi il 25 dicembre, mentre lunedì 26 saranno aperti, con orario ordinario, solo Musei Capitolini, Museo dell’Ara Pacis e Mercati di Traiano

saranno aperti il 24 dicembre fino alle 14. Resteranno chiusi il 25 dicembre, mentre lunedì 26 saranno aperti, con orario ordinario, solo e " Christmas World " a Villa Borghese con installazioni di Natale ispirate a varie parti del mondo

" a Villa Borghese con installazioni di Natale ispirate a varie parti del mondo Cinecittà World sarà aperto al pubblico dalle 11 alle 18 gratuitamente il 25 dicembre

sarà aperto al pubblico dalle 11 alle 18 gratuitamente il 25 dicembre Albero di piazza Venezia , albero alimentato a pedali in Campidoglio , albero di piazza di Spagna , albero fatto di bottiglie di plastica al Bioparco

, albero alimentato a pedali in , albero di , albero fatto di bottiglie di plastica al Presepe di piazza San Pietro , presepe dei Netturbini , mostra dei 100 presepi

, , Villaggi natalizi al Solara Garden , " Incanto di Luci " all’ Orto Botanico , Ice Christmas al Foro Italico , Santa Claus District nel quartiere San Paolo , Parco delle Favole Incantate ad Ariccia , F antastico Mondo del Natale al Castello di Lunghezza , villaggio di Natale al Castello di Santa Severa

, " " all’ , al , nel quartiere , ad , F al , villaggio di Natale al piste di pattinaggio all' Ice Park al Foro Italico e in piazza Re di Roma

al e in Christmas Training a Villa Borghese per gli iscritti al RomaOstia Premium

a per gli iscritti al RomaOstia Premium James - Xmas Party a Snodo Mandrione la sera del 25 dicembre. Evento musicale dedicato a James Brown

Natale a Milano eventi