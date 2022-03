Federica Panicucci, mascherina in diretta tv: "È la normativa". Ecco perché

Federica Panicucci con la mascherina in diretta tv: ecco perché e che cos'è successo

Federica Panicucci ha aperto la puntata del 3 marzo di Mattino 5 in modo insolito: indossando una mascherina FFP2 lilla, in tinta con l'elegantissimo completo. Il motivo l'ha svelato lei stessa: è entrata in contatto con una persona risultata positiva al coronavirus e quindi le precauzioni sono d'obbligo.

Ma Federica Panicucci ha il Covid? Lei stessa ha comunicato di essersi sottoposta a un tampone, a cui per il momento è risultata negativa. Ha rassicurato tutto il pubblico sul fatto di sentirsi bene, ma anche che la mascherina resti essenziale nel costruire una barriera di difesa per tutti.





La normativa prevede che lei la utilizzi per tutto il tempo della trasmissione, se vuole condurre in presenza. L'alternativa, infatti, sarebbe stata partecipare da casa, collegandosi da remoto come è successo altre volte a molti suoi colleghi, ma Federica ha preferito esserci: “L’importante è farci compagnia”, ha puntualizzato.

LEGGI ANCHE: