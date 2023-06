Federica Pellegrini, la piccante rivelazione dell'ex: "Ecco perché ci siamo lasciati"

Federica Pellegrini, la piccante rivelazione dell'ex Luca Marin: "Ecco perché ci siamo lasciati..."

Considerata la più grande atleta del nuoto femminile, la vita sentimentale di Federica Pellegrini non rispecchia il successo della sua carriera. Seppur la donna sia conosciuta a livello mondiale in vesti di ex atleta, ad essere al centro dell’attenzione è stata spesso la sua vita privata.

Oggi è sposata dal 2022 con Matteo Giunta, l’uomo che è riuscito a rapire il suo cuore e con cui l’abbiamo vista protagonista nel programma Pechino Express. Nonostante la coppia si proclama felicemente innamorata, alcuni aspetti della vita sentimentale di Federica Pellegrini emergono alla luce.

Come molti sapranno, dal 2008 al 2011 la donna è stata legata sentimentalmente con Luca Marin, suo collega nel nuoto. La loro relazione li portò ad intraprendere una convivenza a Verona, che purtroppo fu destinata a durare poco. In merito alla loro separazione, Luca Marin rilascia una dichiarazione davvero sconvolgente.