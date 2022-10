Federico Fashion Style e la compagna Letizia Porcu si lasciano, dopo 17 anni

Federico Fashion Style torna single. Dopo 17 anni d'amore è finita con l'influencer Letizia Porcu



Il parrucchiere dello star system Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style è tornato single, dopo 17 anni d'amore con la compagna Letizia Porcu. Ad annunciare la rottura è stata proprio Letizia con una storia dal suo profilo Instagram. I due stavano insieme dal 2006 e nel 2017 sono diventati genitori, grazie all'aiuto dell'inseminazione assistita della piccola Sophie Maelle.

Dal profilo di Letizia Porcu l'annuncio: "Dopo 17 anni insieme, la strada mia e quella di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia". Federico Fashion Style, dopo la festa di compleanno (ha spento 33 candeline), non ha replicato.

Federico Fashion Style e Letizia Porcu insieme dal 2006

Federico Fashion Style e Letizia Porcu non si sono mai sposati. É stato proprio il parrucvchiere delle vip a definire, poco tempo fa, che il matrimonio sarebbe stato "fuori moda": "Oggi quelli che si sposano, si lasciano dopo pochi anni".

Federico Fashion Style e Letizia Porcu sono stati insieme per 17 anni. Nel 2017 hanno avuto una figlia tramite inseminazione assistita. E solo un paio di settimane fa il parrucchiere scriveva una dedica dolcissima a Letizia Porcu in occasione del suo compleanno definendola "una mamma, una compagna di vita speciale, una donna con la D maiuscola!". Al vollage delle foto ha aggiunto: "Io e Sophie siamo qui a dirti che per noi sei fondamentale e che per te ci saremo sempre! Happy birthday".