Ferilli, fuori programma hot: a Tu Si Que Vales mostra le cosce (e non solo)

Sabrina Ferilli, fuori programma hot a Tu Si Que Vales

Sabrina Ferilli finisce vittima di un gustoso fuori programma durante la trasmissione Tu Si Que Vales. L'attrice romana, infatti, è stata vittima di uno scherzo da parte di Giovannino, il guastatore mascherato che ha da sempre preso di mira la moglie di Flavio Cattaneo. Durante l'ultima replica della trasmissione, il comico ha quindi spaventato una prima volta la Ferilli con uno scoppio. E l'attrice, in preda allo choc, ha alzato una prima volta la gamba lasciando ben poco all'immaginazione.

La scena si è ripetuta poco dopo, quando Giovannino, dopo aver incalzato nervosamente la Ferilli con la domanda "a che cosa sto pensando?" (Ricevendo come risposta un sacco "ma che c***o ne so") ha provocato un ulteriore scoppio, con nuovo spavento e nuova alzata di gamba per la Ferilli.