Ferragnez, lite furibonda in ospedale: "Non l'ha perdonata". Cos'è successo

Ferragnez, lite furibonda in ospedale: "Non l'ha perdonata". Ecco il motivo

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez continua ad essere tutt’altro che pacifica. L’ultimo episodio? Il presunto forte litigio che i due avrebbero avuto durante il ricovero del rapper in ospedale a causa di una lieve emorragia interna. Fortunatamente anche questa volta si è risolto tutto per il meglio, ma pare che durante il suo ultimo ricovero, il rapper abbia avuto una forte discussione per telefono con l’ex moglie Chiara Ferragni.

Secondo le indiscrezioni fornite dalla pagina social di Very Inutil People, pare che Fedez si sia arrabbiato in maniera importante con l’ex moglie perché lei non è andata a trovarlo in ospedale in questo delicato momento. E questa litigata avrebbe ulteriormente incrinato i loro rapporti già molto tesi. Per il momento si tratta però solamente di indiscrezioni, poiché nonostante le voci dicano che alla telefonata abbiano assistito anche alcuni testimoni, al momento non ci sono prove che possano confermare quanto raccontato. Detto questo, non sarebbe comunque strano pensare a un litigio di questo tipo tra loro, dunque, tutto è possibile. Senza contare che le recriminazioni tra ex sono all’ordine del giorno, nulla di anomalo insomma.

E secondo le indiscrezioni, pare anche che si stato proprio questo fortissimo litigio a portare Chiara Ferragni ad allontanarsi momentaneamente dai social.