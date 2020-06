Ferragni Fedez, ristoratore furioso: "Non hanno rispetto per il lavoro altrui"

Chiara Ferragni e Fedez nella bufera per aver dato buca ad un ristoratore delle Cinque Terre: "In questi momenti di emergenza è un comportamento irrispettoso"

Chiara Ferragni e Fedez sono finiti ancora nella bufera. La polemica nasce dal fatto che la coppia durante il loro primo weekend al mare nelle Cinque Terre hanno prenotato un tavolo presso un ristorante di Riomaggiore per poi non presentarsi. "In un momento di covid e post, dove la ristorazione sta soffrendo tantissimo, non è un comportamento da tenere. Non è una questione di soldi, una persona che fa così non ha rispetto del lavoro degli altri” ha dichiarato deluso a ilGiornale.it il proprietario del ristorante.

Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero inizialmente recati al locale via mare a bordo di una barca ma quando hanno notato una folla di ragazzi ad attenderli sulla banchina hanno fatto dietrofront. La notizia ha ovviamente fatto il giro del web scatenando indignazione da più parti, anche alla luce del comportamento della coppia in altre occasioni simili. “Tutto il paese è schifato, non li vogliono più”, è uno dei messaggi degli abitanti di Riomaggiore rilanciato su Instagram dall'influencer Deianira Marzano.