Giallo su "Fedez avvistato al San Raffaele". Chiara e il periodo nero

"Fedez avvistato al San Raffaele": è giallo. Chiara, le gaffe e il periodo nero del rapper

“Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna”. Ecco, stravolgete questo detto, togliete l’aggettivo e otterrete quanto sta succedendo in questo momento alla coppia Chiara Ferragni – Federico Lucia (i Ferragnez). Il rapper, infatti, sta affrontando un periodo non poco complicato anche a causa dei guai giudiziari della moglie: pesanti ripercussioni che hanno giocato non solo sulla serenità mentale (spesso rivendicata) da Fedez, ma anche sull’aspetto lavorativo.

Come riporta Il Giornale, dall'inizio dell'anno Federico Lucia ha messo a segno una serie di scivoloni: prima la battuta su Messina Denaro per l'assedio dei giornalisti sotto casa, poi le accuse alla stampa e la lite social con Myrta Merlino, infine la figuraccia fatta a Muschio Selvaggio, quando ha mostrato per sbaglio la foto di un utente pensando fosse un hater. Tutti episodi che denotato forte nervosismo, che potrebbe essere dovuto anche alle voci insistenti si una crisi coniugale con la moglie Chiara proprio a causa del pandoro-gate e della gestione del rilancio dell'influencer. Per gli esperti Fedez è "inadeguato" a sostenere la consorte sia ora, che la Ferragni è al centro del ciclone, sia in passato. Come se questo non bastasse anche dal punto di vista della salute, la situazione di Fedez è pessima.

E, a tal proposito, voci di corridoio avrebbero riferito al direttore di Novella 2000 di aver avvistato il rapper all’ospedale San Raffaele. Rumors prontamente precisati da Roberto Alessi, che sui social ha dichiarato: “Purtroppo leggo su Il Giornale che Fedez avrebbe dei problemi e sarebbe tornato in ospedale e che l’avrei detto io su Novella 2000. Non è vero! Ho scritto che c’è qualcuno che dice che è stato avvistato al San Raffaele e che spero che sia una fake news. In tutta questa storia io sono al fianco di Fedez. E, come voi avete visto anche in televisione, io sono molto molto prudente a insinuare giudizi su altre persone soprattutto a me vicine. Quindi, mi raccomando, stiamo attenti alle fake news”.

Se si tratti di una fake news oppure no nessuno può saperlo, ma speriamo che – su tutti i fronti – il periodo nero di Fedez possa presto finire.