Gianni Morandi compie 80 anni e il 13 dicembre arriva il nuovo album

Gianni Morandi festeggia 80 anni: "Quanta strada abbiamo fatto...", commenta il cantante su Facebook

Gianni Morandi compie 80 anni e per l'occasione ha pubblicato un post su Facebook che ha il sapore di nostalgia. "Quanta strada abbiamo fatto...", scrive il cantante a commento di una sua foto da ragazzino con il microfono in mano per una delle sue primissime esibizioni.

Gianni Morandi nella sua lunghissima carriera ha venduto oltre 50 milioni di dischi e vinto il Festival di Sanremo nel 1987 con il brano "Si può dare di più" insieme a Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi. Il cantante, che è stato anche presidente onorario del Bologna, ha poi condotto la kermesse musicale per tre volte, l'ultima insieme ad Amadeus.

Venerdì 13 dicembre uscirà poi l'ultimo album di Gianni Morandi, realizzato in collaborazione con l'amico Jovanotti, dal titolo "L’attrazione". Il disco è la maxi raccolta dei suoi più grandi successi: 17 brani iconici e due chicche come una versione di "C’era un ragazzo che come me" feat. Alessandra Amoroso, ARIETE, Bresh, Gaia, Gigi D’Alessio, J-AX, Jovanotti, Marco Morandi, NASKA, Noemi, Paola & Chiara, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro, e un adattamento esplosivo di Banane e lampone feat. Annalisa.