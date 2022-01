Giovani imprenditori, che gioiello quell'azienda

Costruirsi un’azienda (e un futuro professionale) puntando su competenza e passione qualità e creatività. Con tanta disponibilità a mettersi in gioco, a rischiare, a non mollare.

Dovrebbe essere, in tempi di disoccupazione crescente, partite iva, posto fisso scomparso e reddito di cittadinanza, il percorso virtuoso di tanti giovani del terzo millennio.

Magari prendendo esempio da chi ce l’ha fatta.

E’ il caso di Giulia Tamburini, e di suo fratello Francesco.

E del loro atelier in viale Piave 5, al centro di Milano.

Lei artigiana orafa e creatrice di gioielli, lui comunicatore. Lei nel laboratorio del loro loft a inventare e costuire anelli, bracciali e collane, lui nel soppalco, a disegnare e implementare strategie di marketing e comunicazione e offerte e commerce per il sito giuliatamburini.it

Fratello e sorella, insieme partner e soci, unendo le forze e le skill professionali, sotto l’occhio affettuoso di Fabio, giornalista famoso (direttore del quotidiano confindustriale Sole 24 ore) e padre orgoglioso.

Affaritaliani ha incontrato Giulia e Francesco prendendo con loro un caffè nel bellissimo atelier.

Ecco il loro simpatico video-racconto.