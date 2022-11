Excelsior Hotel Gallia accende la magia del Natale con la Gran Merenda e...

Excelsior Hotel Gallia si accende la magia del Natale

L’atmosfera è la vera magia del Natale e mai come in questo periodo, Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel a Milano si veste di luce per celebrare un momento ricco di piccoli piaceri, da condividere con i propri cari e gli amici. Uno tra i luoghi più esclusivi della città è pronto ad accogliere gli ospiti per vivere questo finale d'anno avvolti dai sapori della tradizione, riscoprendo le più squisite prelibatezze.

La Gran Merenda di Natale al Gallia

Dopo il successo dell’anno scorso torna la Gran Merenda di Natale al Gallia Lounge & Bar, al piano terra dell’hotel. Ogni pomeriggio gli chef Vincenzo e Antonio Lebano e il pastry chef Stefano Trovisi, con la consulenza dei tristellati fratelli Cerea, propongono un viaggio gastronomico nel Regno delle due Sicilie per celebrare il più mediterraneo dei natali. Il calore del sud arriva a Milano attraverso una proposta il cui ingrediente principale è la memoria di piatti eterni che regalano un comfort gustativo e rassicurante. Un abbraccio simbolico che tocca la storia di un territorio e i riti gastronomici più autentici delle persone e che gli chef ci restituiscono in una chiave informale e contemporanea. Vincenzo e Antonio arrivati nel capoluogo meneghino dalla Campania e Stefano dalla Puglia tornano a casa con una carta che omaggia i luoghi natii che si esprimono con tutta la forza dei profumi, dei sapori, degli ingredienti.





La Gran Merenda di Natale al Gallia, il menù

Il menu è molto variegato e tra le proposte non manca il tradizionale Panettone e Pandoro con salsa al cioccolato e mascarpone senza dimenticare una delle ultime novità il Panettone “Anima del Sud” con albicocche del Vesuvio e cioccolato. Dolci tipici reinterpretati dagli chef con una chiave ancora più gourmet. Per continuare a coccolarsi si può scegliere ‘A brioche con gelato e le Sfogliatelle capresine e pastierine. Immancabili gli Struffoli e mustaccioli, i Cannoli e cassatine e la Torta Danubio, il piatto salato del menu, una torta rustica napoletana ripiena di prosciutto e formaggio. Il tutto da gustare con un bicchiere di vin brulé o dalla barbajada il più goloso dei caffè milanesi, una selezione di tè e tisane, cioccolata calda, punch al mandarino o uno spritz.

Per i più piccoli un menù ad hoc. Oltre al panettone e al pandoro potranno scegliere ‘A brioche panna e nutella, biscotti pan di zenzero, pane, burro e marmellata, pane e nutella e toast prosciutto e formaggio. Da bere succhi di frutta, bicchiere di latte caldo o freddo, spremuta d’arancia, latte e cioccolato, cioccolata calda con panna, milk shake.

La Gran Merenda di Natale si svolge dalle ore 15.30 alle ore 18.30 fino al 6 Gennaio.

Una bevanda e due specialità a scelta dal menu: 24 euro

Il menu bambini prevede una bevanda e un piatto a scelta a 13 euro

È possibile acquistare i seguenti prodotti da forno firmati Excelsior Hotel Gallia presso il pop up shop situato nella hall: Albero di Cioccolato (50 euro), il Panettone Classico Milanese (48 euro) e il Panettone “Anima del Sud” con albicocche del Vesuvio e cioccolato (50 euro).

Hotel Gallia: pranzo e cena a Natale e Capodanno

Infine, le tavole del ristorante Terrazza Gallia (al piano 7) si imbandiscono a festa anche per la cena della vigilia e del pranzo di Natale, oltre che per la serata del 31 dicembre e della colazione del primo dell’anno. Tanti piatti golosi nel segno della convivialità, tra cui i Casoncelli ripieni di taleggio, spinacino, mais, tartufo nero, l’Uovo mollet, spuma di patate affumicate, pioppini al marsala, il Risotto al sugo d'astice, gel di arancia, capperi, la Battuta di gamberi e scampi, gel di bisque, crème fraiche al dragoncello, la Sfera di Natale, vaniglia, mandarino, castagna e rum, solo per citarne alcuni. Quattro appuntamenti per continuare a festeggiare in uno dei luoghi più eleganti della città.

Il costo della cena della vigilia di Natale è 180euro (bevande escluse)

Il costo del pranzo di Natale è 150 euro (bevande escluse)

Il costo del cenone di Capodanno in Terrazza Gallia è 370 euro (bevande escluse)

Il costo della serata di fine anno al Bar Terrazza Gallia è 320 euro (bevande escluse)

Il costo della colazione di Capodanno è 60 euro (bevande alcoliche escluse)