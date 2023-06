Guidare l'auto in ciabatte si può, ma occhio all’assicurazione che scegliete

Guidare l'auto in ciabatte, si può o non si può?

Con l’estate alle porte, si ripropone l’annoso dilemma di chi deve mettersi alla guida: posso mettermi al volante indossando le ciabatte?

Molte persone ritengono siano decisamente più pratiche e confortevoli e non considerano un problema che le scarpe aperte - in particolare sandali e infradito - non abbiano sempre la stessa vestibilità e aderenza al piede. Infatti, molte donne - di norma più avvezze alla calzature aperte - solitamente portano con loro un paio di scarpe di riserva appositamente per la guida, alla stregua dell’abitudine diffusa di fare lo stesso come ricambio dei tacchi alti.

Qual è la linea delle forze dell’ordine a riguardo? I controlli stradali sono davvero un problema per chi indossa le ciabatte?

Leggi anche: Jeep testa la futura tecnologias IA per la guida autonoma in off road

Guidare l’auto in ciabatte, cosa ne pensa il Codice della strada

Il concetto fondamentale alla base del Codice della strada è di garantire l’incolumità di tutti gli individui. Non solo quella di chi si trova alla guida di un veicolo, ma anche di pedoni e ciclisti. In alcuni casi infatti, i regolamenti possono essere rivisti per riflettere proprio questo scopo. Al di là dell’indubbia comodità di essere”già pronti” per andare a fare un tuffo in spiaggia, è una prassi consentita (o tollerata) in sede di fermo per ispezione?