Il patron di Moncler a spasso a Venezia, fuga d'amore con Federica Fontana

Federica Fontana e Remo Ruffini, numero uno di Moncler, sono stati fotografati a Venezia. I due hanno partecipato al matrimonio della figlia del proprietario dell'Aston Martin

Weekend d'amore a Venezia per Remo Ruffini, patron di Moncler, e Federica Fontana. La coppia nata dalla fine dei rispettivi matrimoni con Francesca Stoppani e Felice Rusconi, è stata paparazzata dal settimanale Chi tra le calle delle Serenissima. I due sono stati invitati alle nozze di Chloe Stroll, figlia del magnate della Formula 1 e proprietario dell'Aston Martin.

Flavio Briatore Remo Ruffini e Federica Fontana. Foto presa dal settimanale ChiGuarda la gallery

Remo Ruffini e Federica Fontana hanno soggiornato all'Hotel Cipriani e sabato si sono concessi quattro passi in Laguna, dove hanno incontrato anche Flavio Briatore accompagnato da un'altra invitata al matrimonio. Domenica invece si sono seduti ai tavolini del caffé Florian per pranzare.

Remo Ruffini e Federica Fontana. Foto presa dal settimanale ChiGuarda la gallery

Dopo mangiato si sono concessi entrambi un sigaro. Federica Fontana approfitta della situazione per strappare un bacio al compagno dopo avergli soffiato il fumo verso le labbra. Infine, la coppia si è recata sul Canal Grande in water taxi per una passeggiata lungo Calle Larga XXII Marzo a guardare le vetrine degli eleganti negozi.