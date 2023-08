Ilary Blasi atomica, dal Brasile alla Sardegna: le curve fanno impazzire i fan

Ilary Blasi tra le acque celesti della Costa Smeralda: le foto in vacanza della conduttrice

Dopo le accuse incrociate, la battaglia sui rolex , i rumors insistenti che vorrebbero Francesco Totti (ex marito) a portare in tribunale presunti messaggini hot della conduttrice, la showgirl schiva i pettegolezzi e si mostra più in forma che mai. Dalle acque cristalline della Sardegna coglie l'occasione anche per lanciare una frecciatina all'ex calciatore giallorosso scrivendo un bel "Ecciao" su Instagram. E intanto, dalla barca le foto pubblicate sulle "Stories" di Instagram in bikini non lasciano indifferenti i followers.

Ilary Blasi in Sardegna tra cene esclusive e gite in barca

Musica, divertimento, cene esclusive e gite in barche: le vacanze della showgirl in Costa Smeralda sembrano regalare momenti indimenticabili. Tra le persone vicino alla conduttrice anche Michelle Hunziker e l'amica giornalista Ughetta Di Carlo.