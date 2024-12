Ilary Blasi sbarca su TikTok, esordio con luci ed ombre

Ilary su TikTok, l'analisi dell'esordio sul social

Ilary Blasi sbarca su TikTok, il social dove fino ad oggi ancora mancava, e lo fa con una promessa "piccante: "Vi farò vedere cose simpatiche e cose zozze...". Abbiamo chiesto a Domenico Giordano, fondatore di Arcadiacom.it, grande esperto ed analista di social network, di valutare dal punto di vista numerico e comunicativo questo esordio.

Ilary Blasi su TikTok; i dati

"Se l'esordio di Ilary Blasi su TiKTok - spiega Giordano - lo guardiamo esclusivamente dal punto di vista numerico, sommando le visualizzazioni, i like e i follower allora possiamo darle una medaglia d'oro. In meno di ventiquattro ore, infatti la clip video che dura solo 22 secondi ha superato i due milioni di views, ha incassato 144 mila mi piace e 75 mila follower che hanno scelto di seguire l'account. Mentre, se ci soffermiamo su quanto dice e scrive la showgirl romana, allora il bilancio è tutt'altro che positivo perchè nei 22 secondi c'è una sagra di luoghi comuni. Niente balletti, scrive nel testo che accompagna il video, svelando così di avere una visione oramai arcaica della piattaforma. Di balletti, infatti, e di adolescenti che danzano o si dimenano in danze improvvisate se ne trovano sempre di meno. Anzi, sono del tutto scomparsi. Così come, è paradossale che la Blasy ironizzi sulle cose "zozze" che gli utenti trovano sulla piattaforma per e poi lasciarsi volutamente scappare un'espressione per nulla oxfordiana (sti ca...i). Quindi, se il social è ciò che noi postiamo consapevolmente, poi è inutile lamentarsi e stracciarsi le vesti sui rischi e pericoli che gli adolescenti corrono quando navigano, postano e interagiscono con i contenuti che trovano online".