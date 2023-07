L'Italia sul podio dei superdotati: in testa alla classifica Congo e Ghana

Classifica mondiale dei superdotati: Italia nella top 3

È uno degli interrogativi più comuni nell’immaginario collettivo, anche se molte persone sono reticenti ad ammetterlo per pudore o paura di risultare “volgari”. A svelare quali sono i Paesi più “dotati” al mondo ci ha pensato un noto sito di incontri erotici – Incontri-Extraconiugali.com – che ha stilato la classifica – su 79 Paesi – in forma di mappa, divisa per “zone”.

Si parte con quella rossa per i Paesi dove la misura media dell’organo maschile è di 16 o più centimetri, passando per quella gialla (da 14 a 15,9 centimetri) e poi quella verde (da 12 a 13,9 centimetri), per finire in zona azzurra (11,9 centimetri e meno).

Ebbene, contrariamente alla leggenda metropolitana che ritiene ci siano uomini “superdotati” solo nel continente africano, c’è una rivelazione che riguarda proprio il Belpaese.

L’Italia infatti risulta al terzo posto della fascia più alta, la zona rossa appunto, con un valore medio di 17,4 centimetri; è preceduta solo da Congo (18 centrimetri) e Ghana (17,5 centimetri). Certo, l’Africa ribadisce il suo primato, ma l’Europa ne esce vincitrice “morale” dato che ci sono anche Repubblica Ceca e Ungheria tra le prime 16 posizioni che compongono la fascia più alta della classifica complessiva.

L’ultima, la zona azzurra, registra le misure più ridotte, con il primato per la Corea del Nord, in cui il valore medio è di 9,5 centimetri.

La classifica completa

