Kamala Harris è sulla copertina di Vogue. Ma scoppia il caso whitewashing

E’ dedicato alla nuova vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, il nuovo numero di febbraio di Vogue Us.

Anna Wintour, regina o editor in chief (come si preferisce chiamarla) della testata ha subito intuito che celebrare la prima donna afroamericana presidente degli Usa fosse il passo giusto per la rivista.

Ma in realtà ciò con cui ha dovuto fare i conti è un’ondata di dure critiche.

Perché? Come riportato da pambianconews, alcuni utenti lamentano che la neo vicepresidente sia stata vittima di ‘whitewashing’ ovvero uno sbiancamento della pelle.

Ma non solo. Molte critiche sono dedicate anche alla “mancanza di eleganza” della copertina di febbraio di Vogue, rispetto a quelle dedicate a personaggi come Michelle Obama o Hilary Clinton. In particolare quest’ultima accusa è stata mossa perché Kamala Harris, nella foto cartacea della rivista viene rappresentata con un paio di Coverse Chuck Taylor e nello stesso scatto alle sue spalle si vede un frappo rosa che ricopre il pavimento sotto i suoi piedi. Cosa che non è per niente piaciuta al pubblico.

Secondo il New York Post, la vice presidente avrebbe scelto personalmente gli abiti indossati, così come trucco e parrucco.