Kardashian, corpi irriconoscibili: ecco come sono cambiate le sorelle. FOTO

Sorelle Kardashian, i loro corpi si adattano ai tempi e alle mode: ecco come sono cambiati nel corso degli anni

Tutto quello che ruota intorno al clan Kardashian fa sempre notizia, è la famiglia d'America più seguita in ogni angolo del mondo; soprattutto, tutto quello che progettano e commercializzano gli frutta sempre bilioni di dollari.

La numerosa famiglia Kardashian è composta da: Kim, Khloé, Kourntney nate dal matrimonio tra Kris Jenner e l'avvocato che difese O.J. Simpson, Robert Kardashian, scomparso prematuramente. Mentre Kendall e Kylie Jenner sono nate in seconde nozze, tra Kris e William Bruce Jenner, oggi dalla sua transizione Caitlyn Marie Jenner, ma questa è tutta un'altra storia.

Ecco, ora sotto la lente ci sono corpi delle sorelle Kardashian sempre perfetti e in continua evoluzione al passo con le mode e le tendenze. Negli ultimi tempi, Kim e Khloé Kardashian hanno modificato dreasticamente i loro aspetti seguendo diete ferree, eliminando alcune parti dei loro fondoschiena, un tempo voluminosi grazie a una tecnica di chirugia estetica che impianta protesi.

Un esempio: a maggio, Kim Kardashian è diventata biondo platino. Per il Met Gala 2022 ha sottoposto i suoi capelli a un processo di decolorazione di 14 ore per ottenere la stessa tonalità di Marilyn Monroe. Lei e il suo compagno, Pete Davidson, anch'egli con i capelli decolorati, sono stati definiti i Brad e Gwyneth dei nostri tempi. La metamorfosi non passa inosservata sui social network, che sottolineano le possibili conseguenze che la nuova immagine dei membri del clan potrebbe avere sul paradigma estetico.

Non solo, Kim Kardashian per mantenere la sua liena attuale è disposta a fare qualunque cosa, come ha detto con una surreale iperbole nel corso dell'intervista. "Proverei qualsiasi cosa, se mi dicessero che mangiando letteralmente cacca ogni singolo giorno sembrerei più giovane, potrei. Potrei proprio".



I numerosi cambiamenti estetici non ha colpito solo loro, Kylie Jenner è apparsa a pochi giorni dal parto snella e in forma. Mentre, Kourtney Kardashian si è sottoposta a sessioni di detox e palaestra per otterene un corpo a prova da abito da sposa. Infatti, la neosposa si è presentata all'altare da Dolce & Gabbana vestita, in un abito che lasciava poco all'immaginazine, così ha detto sì al suo Travis Baker in Italia, nel mese di giugno in quel di Portofino.

Kendall Jenner: professione modella a giudicare dalle varie foto che circolano via social ha dato qualche colpo di bisturi al suo viso che ogi appare a prova di servizi fotografici per prestigiose copertine di riviste di moda. Dulcis infundo, mamma Kris che oni anno ringiovanisce sempre di più, grazie all'aiuto di vitamine e vari interventi di chirurgia estetica.