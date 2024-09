Kate Moss, la sorella minore Lottie è stata ricoverata per overdose

Lottie Moss, sorella minore di Kate Moss, è stata ricoverata d'urgenza per overdose da un farmaco per il diabete acquistato senza ricetta a scopo dimagrante

Per fortuna solo un grande spavento per Lottie Moss, sorella minore della supermodella Kate Moss. La 26enne è stata trasporta d'urgenza in ospedale per overdose di Ozempic, un farmaco normalmente utilizzato dai malati di diabete. "È stata la scelta peggiore della mia vita, è un avvertimento per tutti voi: vi prego, se state pensando di farlo, non fatelo. Non ne vale la pena", ha raccontao nel suo podcast Dream On.

Lottie Moss avrebbe deciso di assumere l'Ozempic per le sue presunte proprietà dimagranti e perché "non si sentiva felice" del suo corpo. Come riporta bluewin.ch, avrebbe quindi ricevuto il medicinale da un'amica senza prescrizione medica, salvo poi accorgersi di essersi iniettata il doppio della dose raccomandata. Prima ha accusato un malore, poi ha iniziato a vomitare e infine è stata portata in pronto soccorso in preda a una crisi epilettica.

"Non appena sono entrata nella stanza dove sono stata visitata da un'altra infermiera, ho avuto un attacco epilettico per quanto ero disidratata, che onestamente è stata la cosa più spaventosa che mi sia mai capitata in vita mia. - ha raccontato Lottie Moss - Ti stringi le mani, non riesci a muoverle e ti senti come se ti stessi per rompere la mano. È stato onestamente orribile". "Preferirei morire in qualsiasi momento piuttosto che rifarlo", ha ammesso.