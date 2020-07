L'ex Poltrona Frau Group acquisisce Luxury Living Group

L’ex Poltrona Frau Group che oggi si chiama Lifestyle Design, insieme al fondo Haworth Inc, ha completato l’acquisizione di Luxury Living Group, la storica azienda italiana dell’arredo alto di gamma che da 30 anni progetta, produce e distribuisce per brand internazionali come Fendi Casa, Bentley Home, Trussardi Casa, Bugatti Home.

L’acquisizione avverrà attraverso Haworth Italy Holding, filiale Italiana della capogruppo Haworth Inc, e Luxury Living Group andrà ad arricchire la galassia di Lifestyle Design, già ricca di marchi come Cappellini, Cassina, Ceccotti, DZine, Karakter, JANUS et Cie, Luminaire e Poltrona Frau.

Luxury Living Group è una bella storia di artigianalità e sperimentazione nata negli anni ’60 grazie al suo fondatore Alberto Vignatelli. Sua moglie, Olga Shvilli Vignatelli, con lui artefice della storia recente dell’azienda, manterrà il suo attuale ruolo di Vice Presidente e Brand Ambassador del gruppo.

Luury Living Group ha un giro d’affari di 90 milioni di euro e circa 250 impiegati, una rete di 80 rivenditori nel mondo insieme a 7 prestigiosi negozi di proprietà: due a Milano, e poi a Forlì, Parigi, New York, Los Angeles e Miami, e prevede la riapertura di Londra e lo sbarco nel 2021 a Shanghai e San Francisco.

Proprio nei giorni scorsi l’azienda, anche alla luce della posticipazione del Salone del Mobile al 2021, aveva annunciato nuove forme di comunicazione e un maggiore investimento sul digitale con uno spazio online esclusivo, riservato e di facile fruizione per i propri partner, i cui contenuti diventeranno fruibili anche per i clienti in un secondo momento. Una sorta di atelier digitale con ambientazioni realistiche, tour virtuali, video di approfondimento, che parte con tre collezioni: FENDI Casa, Bentley Home e Trussardi Casa.