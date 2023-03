La bomba di Jacqueline Luna di Giacomo contro la madre Heather Parisi

Jacqueline Luna Di Giacomo contro la madre Heather Parisi: "Non la vedo da 10 anni"

Heather Parisi ospite della puntata di "Belve" andata in onda martedì (14 marzo) continua a far parlare. In particolare per alcune dichiarazioni in merito alla figlia Jacqueline Luna Di Giacomo. L'ex ballerina ha ha detto che vede regolarmente sia i suoi figli che quelli che il marito ha avuto da una precedente relazione. Così ha messo a tacere i rumors del rapporto conflittuale con Jacqueline. Ma la vetitreenne si affida a Instagram per sfogarsi ed è subito bufera social.

LEGGI ANCHE: Heather Parisi sorpresa a "Belve": Presta le manda l'ufficiale giudiziario

Jacqueline Luna Di Giacomo, dopo l'intervista di Heather Parisi si sfoga via Instagram

In una delle sue stories del social Jacqueline Luna Di Giacomo smentisce le affermazioni di mamma Heather Parisi: "Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni".

LEGGI ANCHE: Raffaella Carrà, Heather Parisi fa polemica: si riferisce a Lorella Cuccarini?