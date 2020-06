La svolta green di Pandora, entro il 2025 solo oro e argento riciclati

Pandora, brand danese di gioielleria, ha annunciato che entro il 2025 cesserà completamente di produrre i propri gioielli utilizzando oro e argento appena estratti, e acquisterà unicamente risorse riciclate. Questo ridurrà le emissioni di anidride carbonica di due terzi per l’argento e di oltre il 99% per l’oro, come riporta PamBiancoNews.

“Oro e argento sono materiali splendidi che possono essere riciclati all’infinito, senza perderne la qualità. I metalli estratti secoli fa sono ancora come nuovi. Non si ossideranno e non si rovineranno mai. Speriamo di poter aiutare a sviluppare un metodo di lavorazione più ecosostenibile e di evitare che questi metalli preziosi finiscano nelle discariche. Vogliamo contribuire a costruire un’economia più circolare”, ha commentato Alexander Lacik, CEO di Pandora.

Attualmente il 71% di oro e argento dei gioielli Pandora proviene da fonti riciclate. “Un completo utilizzo di oro e argento riciclati – si legge nella nota – , ridurrà le emissioni di anidride carbonica, il consumo di acqua e ridurrà altri impatti ambientali, poiché il riciclo di metalli preziosi impiega meno risorse rispetto all’estrazione di nuovi metalli”.

“Per molti anni, Pandora ha utilizzato metalli riciclati per realizzare i propri gioielli. Adesso siamo pronti per fare un ulteriore passo in avanti e abbandonare completamente l’utilizzo di oro e argento estratti. Questo è un impegno significativo che contribuirà a preservare l’ambiente e renderà i nostri gioielli ancora più ecosostenibili”, ha aggiunto Lacik.