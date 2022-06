La svolta sensuale di Valentina Ferragni - FOTO

La sorella di Chiara, Valentina Ferragni posa in lingerie per una pubblicità

Valentina Ferragni segue le impronte della sorella Chiara, dalla sua bacheca Instagram spuntano alcuni scatti dove indossa alcuni capi di lingerie. Le foto sono state scattate in occasione della nuova collezione di un noto marchio di intimo.

Anche l'influencer Valentina Ferragni, come Chiara, è spesso attaccata dagli haters per le sue forme e come ha chiarito tante volte, lei è fiera del suo corpo, che cura con sessioni di pilates e pole dance, la disciplina a metà tra danza e ginnastica con la pertica.

Proprio con quest'ultima attività, Valentina Ferragni pubblica spesso storie con i progressi e le lezioni private seguitissime dai suoi follower.