Chiara Ferragni sempre più sexy, per i comunicatori "è una strategia vincente"

Chiara Ferragni sempre più sexy: come cambia la sua comunicazione

Chiara Ferragni è un fenomeno comunicativo che - giustamente - viene studiato da più parti, anche alla prestigiosa università americana di Harvard. Anche ad uno sguardo meno fine appare evidente un cambio nel registro comunicativo dell'abile imprenditrice digitale, che ultimamente sta pubblicando foto sempre più osè.

Attraverso il linguaggio del corpo, oltre che alla la scelta accurata di alcuni brand di lusso, Chiara Ferragni riesce a far passare messaggi potenti schierandosi al fianco dei più deboli, paladina dei diritti e sposando in pieno la causa femminista. Le sue foto provocano, ricevono like, critiche e negli ultimi tempi la sua immagine, in seguito anche alle due maternità (è mamma di Leone e Vittoria, avuti dal marito Fedez), ci danno una Chiara Ferragni diversa da quella che un tempo era impegnata a mostrare solo abiti, borse e scarpe griffate.

Come si legge in uno dei suoi tatuaggi: "La Chiara che vorrei", oggi appare libera di essere se stessa ed è questo quello che vuole comunicare. Attenzione, però, è così necessario farlo attraverso foto, dove spesso appare quasi senza veli? É questo quello che vogliono i suoi follower?

Klaus Davi: "La Ferragni è un fenomeno internazionale"

Lo abbiamo chiesto a un esperto di comunicazione come Klaus Davi: "Chiara non è una sprovveduta. É una donna che non s'improvvisa, tutto è ben studiato e calibrato", spiega il massmediologo ad affaritaliani.it. "É un fenomeno di questo tempo, in grado attraverso le sue foto e storie è in grado di mandare dei messaggi forti. Soprattutto, la Ferragni ha varcato i confini Nazionali, diventando un fenomeno internzionale.

Usa il suo corpo consolidando due target, quello della nuova generazione e quello istituzionale. Insomma, la vedremo sul palco di Sanremo e la Rai sicuramente ha messo in conto anche qualche suo scatto senza veli".

Ciliberti (Purple & Noise): "Sui social funziona, perché non è volgare"

Davide Ciliberti, spin doctor dell'agenzia Purple & Noise, osserva il fenomeno Chiara Ferragni da un punto di vista particolare: "Si tratta di una abilissima manager dei social, dove le immagini sexy funzionano sempre moltissimo. Da un lato c'è questo e dall'altro c'è anche una sorta di evoluzione della vanità femminile, che porta a una escalation della tipologia di foto pubblicate: sono strumenti comunicativi che funzionano in termini di popolarità e che non danneggiano l'immagine, se non sono volgari. E le foto di Chiara Ferragni proprio non lo sono".

"Questo fenomeno mi ricorda quello dei calendari sexy, che andavano di moda qualche anno fa. Anche noi ne abbiamo prodotti vari e le protagoniste erano showgirl che non avevano bisogno di ulteriore popolarità. Tuttavia, lo facevano per tenere alta l'attenzione del pubblico, cosa che, dopo un boost iniziale di fama, non è sempre facile".