Lady Gaga nuovo volto Dom Pérignon, debuttano le bottiglie Limited Edition '21

La storia di due creatori: da una parte Lady Gaga, dall’altra Dom Pérignon, nelle vesti del suo Chef de Cave Vincent Chaperon. Questa collaborazione, annunciata lo scorso aprile, è nata da una totale e condivisa convinzione nell'assoluta libertà creativa. Gaga ispira gli altri a sognare, a sperimentare, a esprimersi. Dom Pérignon esplora continuamente i confini della creazione con ogni suo Millesimato, rivelando l'armonia di una natura in continua evoluzione, del clima e dei vincoli unici che ogni vendemmia porta con sé.

Questa collaborazione, annunciata per la prima volta nell'aprile 2021, si è già espressa attraverso una campagna pubblicitaria e una scultura in edizione limitata disegnata dall’artista americana. Portando avanti la ricerca creativa, Lady Gaga ora firma un’edizione limitata per Dom Pérignon Vintage 2010 e Rosé Vintage 2006, racchiusi in coffret esclusivi. La scia iridescente riflette il flusso e il movimento di un velo, ondulato e mutevole, il cui design è un'ode visiva alla creatività. Un impulso vitale.

Le Limited Edition di Dom Pérignon Vintage 2010 e Rosé Vintage 2006 create dalla cantante saranno acquistabili presso le migliori enoteche d’Italia e in diversi punti vendita Rinascente. Saranno dedicate proprio a Dom Pérignon X Lady Gaga le vetrine degli store Rinascente Firenze e Torino dal 9 al 22 novembre, di Milano Piazza Duomo dal 16 al 22 novembre e di Roma Via del Tritone dall’11 al 22 novembre. A partire dal 9 novembre e fino alla fine del 2021, le bottiglie in edizione limitata saranno disponibili anche attraverso lo shop online di rinascente.it.

(Nella pagina successiva le due bottiglie create dalla star...)