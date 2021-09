Lario Hotels: svolta della famiglia Passera, diventa società benefit

Lario Hotels diventa società benefit. Il gruppo della famiglia di Corrado Passera, dirigente d'azienda italiano, ex ministro dello sviluppo economico e ministro delle infrastrutture e dei trasporti (governo Monti), sceglie una svolta giuridica virtuosa che mette al centro responsabilità sociale e trasparenza, fissandole all'interno delle finalità statuarie e nell'oggetto sociale dell'impresa. Dopo un anno di difficoltà per il segmento del turismo, Lario Hotels, veterano nel settore dell'ospitalità, vanta anche nuove aperture, come la recente Vista Palazzo Lago di Como, 5 stelle, e quella in programma per i prossimi mesi di Vista Verona. Ad oggi il gruppo possiede 5 boutique hotel, di cui due con il brand Vista.