Laura Freddi: "Mi sono bruciata tutti i soldi". Ecco chi l'ha salvata

Laura Freddi spiazza tutti con la sua ultima intervista: "Ho perso tutti i miei risparmi, salvata dal GfVip"

In un'intervista al Corriere della Sera, l'ex di "Non è la Rai" Laura Freddi protagonista anche dei programmi tv "Striscia la Notizia" e "Buona Domenica", ha raccontato il periodo di lontananza dalla televisione e di aver rischiato di finire senza soldi. Sempre al Corsera la soubrette romana Freddi ha detto: "Con le cartoline verdi degli avvisi di pignoramento avrei potuto farci un albero di Natale. Mi sono risollevata con il cachet del 'Grande Fratello Vip', una mano santa".

Laura Freddi, il suo ritorno in tv al "Grande Fratello Vip"

Laura Freddi ha partecipato nel 2016 alla prima edizione del "Grande Fratello Vip", condotta da Ilary Blasi. Quell'anno la vinicitrice è stata Alessia Macari mentre l'ex ragazza di "Non è la Rai" è arrivata alla serata finale ma si è classificata quinta. È tornata davanti alle telecamere del reality anche nel 2021, stavolta in veste di opinionista "supplente" accanto ad Adriana Volpe durante un periodo d'assenza di Sonia Bruganelli. Un gioco di ruoli interessante, visto che Sonia è la moglie di Paolo Bonolis, con cui Laura ha avuto una storia d'amore lunga quasi 6 anni negli Anni 90.

Laura Freddi, il rapporto con Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

A proposito della relazione con il conduttore, sempre al Corriere della Sera, Laura Freddi ha detto: "Paolo Bonolis è stata la persona più importante tra i miei affetti, ero molto giovane allora e lui già sposato e padre. Agli occhi dei miei 19 anni era affascinante, mi piaceva, mi faceva divertire, mi colpì per ironia e cultura. Mi faceva guardare anche tre film al giorno, mi leggeva i libri, era un fiume in piena. Viaggiavamo molto". Mentre ora che è passato tanto tempo dal loro addio hanno rapporti amichevoli e la showgirl è legata anche alla moglie del conduttore: "Con Sonia Bruganelli abbiamo scoperto che ci ha portato in vacanza negli stessi posti: Polinesia, New York, oggi ci ridiamo".