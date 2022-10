Chi è Bea Secrets, la star di OnlyFans fda 30mila euro al mese. Gallery

Chi è Bea Secrets, la star di Onlyfans

"Ora sono me stessa. Non mi vergogno, anzi vado fiera di ciò che faccio". È quanto ha dichiarato Beatrice Segreti, in arte Bea Secrets, ai microfoni della trasmissione Generazione Z condotta da Monica Setta. La giovane è oggi una delle più seguite sulla piattaforma a pagamento Only Fans, dove riesce a guadagnare anche 30mila euro al mese. I suoi contenuti, rigorosamente a luci rosse, sono dunque tra i più apprezzati. Eppure, garantisce la ragazza, non sono i soldi a spingerla a fare quello che fa.

"Un'artista è chiunque sappia usare il suo corpo, anche come lo uso io è un’espressione del mio essere" ha aggiunto la Segreti, ammettendo che i guadagni su Onlyfans sono molto buoni. "Da adolescente mi sentivo un maschiaccio - ha spiegato a Monica Setta - tanto che mi mettevo lo scotch sul seno. È stato un periodo in cui ho toccato il fondo perché non mi piacevo, non mi sentivo donna e non mi prendevo cura di me stessa, ha confessato nel programma Rai.

La famiglia però non ha apprezzato la sua scelta. Nonostante i notevoli guadagni, infatti, la mamma Sonia ha smesso di parlare alla figlia. "Ha visto un video e si è subito allontanata da me. Prima avevamo un rapporto bellissimo, io sono figlia unica. La sua reazione è dettata dal fatto che forse si è soffermata sull’esplicito e sul superficiale del lavoro, senza pensare al fatto che mi rende felice e mi lascia esprimere al 100%. Io l’ho cercata diverse volte, ma non risponde...mia mamma mi voleva dottoressa in Economia Aziendale" ha concluso la ragazza.