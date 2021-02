Lidl, dopo le sneakers, punta su Nike con una collezione sportswear online

Lidl aveva fatto il tutto esaurito in diversi paesi con le sneakers colorate e ora vuole ripetere l'impresa alleandosi con Nike, leader dello sportswear mondiale, con una collezione moda disponibile solo online.

In alcuni paesi europei è già disponibile sul sito la linea che si compone di T-shirt, felpe e pantaloni della tuta maschili, a prezzi low-cost, ma non è escluso l'approdo nei punti vendita fisici.

Come spiega il sito Modaes, "l'alleanza con Lidl vuol dire per Nike espandere la propria distribuzione nella fascia bassa in un momento in cui il gruppo sta riducendo la propria rete di distributori nell'ambito della sua strategia direct to consumer (D2C), con cui punta a dare la priorità alle vendite dirette al consumatore finale, soprattutto attraverso il canale online".

Il gruppo Schwarz, cui fa capo l’insegna Lidl, ha registrato un fatturato di 100.000 milioni di euro, e la catena di supermercati low-cost ne rappresenta l'80% dei ricavi.