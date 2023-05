Lipstick Nights: donne DJ protagoniste della stagione dedicata agli aperitivi in Terrazza Gallia

Lipstick Nights, la stagione dell'aperitivo della Terrazza Gallia di Milano

Glamour, scintillante, irriverente, seducente: prende il via ‘Lipstick Nights’, la nuova stagione dedicata all’aperitivo in Terrazza Gallia, destinata a diventare un imperdibile appuntamento del capoluogo meneghino. A partire dal 31 maggio, e fino a settembre, su uno dei rooftop più iconici ed esclusivi di Milano, quello dell’Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel, Milan, tre nomi noti della scena femminile del mondo DJ si alternano alla consolle per animare un calendario di serate - pensate per lasciare il segno come quello di un rossetto, oggetto culto dell’iconografia femminile - a base di musica, cocktail inediti e cucina di alta qualità.

Lipstick Nights: le donne DJ sono le protagoniste della nuova stagione dedicata all’aperitivo in Terrazza Gallia



Confermate le prime date: il 31 maggio e il 13 luglio il dj set è quello di Lolla Fedolfi, con il suo sound che è una combinazione tra afro house, tribal e techno melodica; l’8 giugno e il 6 luglio è la volta di Sally Bumbs, che propone un genere di base ambient, con un’ispirazione orchestrale, chiara influenza del mondo del cinema, in cui non mancano riferimenti alla musica da clubbing, techno e house; il 22 giugno tocca a Mari Ka, una carriera da modella, vocalist e producer in giro per l’Europa e gli Emirati Arabi Uniti. Tre stili diversi, tre tendenze musicali che rappresentano personalità forti, contemporanee e indipendenti, con l’obiettivo comune di far vivere agli ospiti un’esperienza unica e divertente.

Lipstick Nights in Terrazza Gallia a Milano tra musica, mixology e finger food

Terrazza Gallia rooftop bar



Insieme alla musica, non manca il connubio tra mixology e finger food: per celebrare le ‘Lipstick Nights’ Terrazza Gallia propone tre inediti cocktail - ‘Gin & Lipstick’, ‘I Feel Reckless Tonight’ e ‘Glamorous’ - che arricchiscono la nuova drink list firmata da Andrea Griggion, assistant bar manager di Terrazza Gallia, perfetta da abbinare alla proposta di piatti di Antonio e Vincenzo Lebano, Executive Chef del rooftop restaurant dell’Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel, Milan, tra cui i ravioli di rapa rossa ripieni di verdure all’arancia e i bigné di fontina e rosmarino con maionese alla rapa rossa.

Lipstick Nights alla Terrazza Gallia, il calendario

- Mercoledì 31 maggio (h. 19.00): Lolla Fedolfi

- Giovedì 8 giugno (h. 19.00): Sally Bumps

- Giovedì 22 giugno (h. 19.00): Mari Ka

- Giovedì 6 luglio (h. 19.00): Sally Bumps

- Giovedì 13 luglio (h. 19.00): Lolla Fedolfi

I tre cocktail inediti di Andrea Griggion, assistant bar manager di Terrazza Gallia

-‘Gin & Lipstick’ (Ki No Bi Gin, Lillet Rose, St. Germain, Rose Liq., Lemon Juice, Egg White)

-‘I Feel Reckless Tonight’ (Casamigos Blanco, Lime, Pink Grapefruit, Soda, Agave)

-‘Glamorous’ (Tanqueray Zero, Lime, Pink Grapefruit, Soda, Agave)